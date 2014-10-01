«Нафтогаз» купив на валютному ринку $1,6 млрд для розрахунків за єврооблігаціями

«Нафтогаз Україна» купив на валютному ринку 1,6 млрд дол. для розрахунків за єврооблігаціями, повідомили УНІАН учасники міжбанківського валютного ринку.

Як повідомляється на сайті Національного банку, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США до 15:30 зросли до 1,692 млрд дол., тоді як зазвичай денний обсяг торгівлі валютою становить від 100 до 300 млн. дол.

За словами учасників міжбанківського ринку, стрімке зростання торгів пов'язане саме з купівлею валюти для «Нафтогазу». «НАК купив близько 1,6 млрд дол. за 12,95 грн/дол.», - повідомив співбесідник агентства.

Нагадаємо, що сьогодні ЗМІ повідомили про прострочення НАК «Нафтогаз України» зобов'язань з погашення євробондів у розмірі 1,6 млрд дол.

Як заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, уряд відповідально ставитиметься до виконання усіх своїх зобов'язань, як зовнішніх, так і внутрішніх, і тому вчасно розпочав погашення євробондів НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 1,6 млрд дол.