«Нафтогаз» погасив єврооблігації на $1,6 млрд

НАК «Нафтогаз України» погасив єврооблігації на суму 1,6 млрд дол., а також відсотки в обсязі 75,8 млн дол., повідомляє прес-служба компанії.

«Нафтогаз України» підтверджує повну виплату за єврооблігаціями на суму 1,595 млрд дол. і погашення відсотків 75,76 млн дол.», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, платіж був відправлений 1 жовтня на клірингові системи Euroclear і Clearstream. Терміни сплати перебувають у межах, що встановлені умовами випуску єврооблігацій.

Крім того, «Нафтогаз» підтвердив свій намір продовжувати виконувати свої фінансові зобов'язання.

Як повідомляв УНІАН, у вересні «Нафтогаз» зарезервував 1,6 млрд євро для виплати зобов'язань за п'ятирічними євробондами, які були випущені і розміщені у 2009 році.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні. У 2004 році «Нафтогаз» випустив п'ятирічні євробонди на суму 500 млн дол. із терміном погашення 30 вересня 2009 року. Через фінансові негаразди було ухвалено рішення про реструктуризацію заборгованості НАК, і 19 жовтня 2009 року в Лондоні відбулися збори держателів цих єврооблігацій, в ході якого держателі цінних паперів погодилися обміняти їх на нові папери, деноміновані в доларах США, у співвідношенні 1:1, з терміном погашення у вересні 2014 року, за ставкою 9,5% і випущені під суверенні гарантії.