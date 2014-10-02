План продажу держмайна в Україні поки виконали усього на 0,34%

Надходження від приватизації з початку року (станом на 26 вересня) становили 58 млн грн, що становить 0,34% запланованих на цей рік надходжень від приватизації, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України.

Також повідомляється, що Фонд держмайна на кінець вересня перерахував до державного бюджету від оренди держмайна 723,3 млн грн, що становить 91% річного плану.

Надходження від дивідендів з держвласності становили близько 403 млн грн.

Читайте такожКабмін хоче продати всі держпідприємства, крім стратегічнихДовідка УНІАН. Відповідно до затвердженого на 2014 рік державного бюджету, від приватизації планується отримати 19,4 млрд грн, від оренди - 794 млн грн. План надходжень від дивідендів на цей рік не встановлено.