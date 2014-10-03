Акції Одеського припортового заводу виставлять на міжнародній біржі

Фонд державного майна України (ФДМУ) своїм наказом від 1 жовтня вніс зміни в помісячний-пооб'єктний план приватизації, запланувавши виставити 5% акцій Одеського припортового заводу на продаж на міжнародних фондових ринках, повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

Водночас, як зазначається в наказі, держпакет акцій ОПЗ буде виставлений на міжнародних ринках тільки після відповідного рішення Кабінету міністрів України.

Фонд держмайна також збільшив на 5% - до 94,567% планований до продажу на приватизаційному конкурсі з відкритою пропозицією ціни держпакет акцій Одеського припортового заводу.

У той же час, як зазначається в наказі ФДМУ скасував заплановані на фондовій біржі торги з продажу 10% пакету акцій ОПЗ.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна раніше заявляв про свої плани в грудні цього року оголосити конкурси з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 89,567% держпакета акцій Одеського припортового заводу, а також виставити 10% акцій підприємства в листопаді на фондовій біржі.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.