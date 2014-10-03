Акції Одеського припортового заводу виставлять на міжнародній біржі
Держпакет акцій ОПЗ буде виставлений на міжнародних ринках тільки після відповідного рішення Кабінету міністрів України
Фонд державного майна України (ФДМУ) своїм наказом від 1 жовтня вніс зміни в помісячний-пооб'єктний план приватизації, запланувавши виставити 5% акцій Одеського припортового заводу на продаж на міжнародних фондових ринках, повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.
Водночас, як зазначається в наказі, держпакет акцій ОПЗ буде виставлений на міжнародних ринках тільки після відповідного рішення Кабінету міністрів України.
Фонд держмайна також збільшив на 5% - до 94,567% планований до продажу на приватизаційному конкурсі з відкритою пропозицією ціни держпакет акцій Одеського припортового заводу.
У той же час, як зазначається в наказі ФДМУ скасував заплановані на фондовій біржі торги з продажу 10% пакету акцій ОПЗ.
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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна раніше заявляв про свої плани в грудні цього року оголосити конкурси з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 89,567% держпакета акцій Одеського припортового заводу, а також виставити 10% акцій підприємства в листопаді на фондовій біржі.
Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.