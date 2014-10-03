Яценюк про викуплені РФ єврооблігації: Доведеться платити

Про це заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк в прямому ефірі програми Шустер Live.

Відповідаючи на питання, чи готова Україна погасити викуплені Росією єврооблігації на суму 3 млрд доларів, він сказав: “Доведеться платити, а що робити?”.

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Разом з тим глава уряду запевнив, що Україна буде проводити виплати за всіма своїми борговими зобов`язаннями.

”Всі борги, не ми їх брали, але ми будемо виплачувати, як би це не було складно”, - заявив він.