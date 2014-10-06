Фіскальна служба пропонує відшкодовувати облігаціями переплати з податку на прибуток

Державна фіскальна служба за погодженням з Міністерством фінансів і ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом пропонує запровадити в Україні механізм випуску та розміщення облігацій внутрішньої державної позики у рахунок погашення переплат з податку на прибуток.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби України.

Як зазначається, випуск і розміщення паперів має вирішити існуючу в Україні проблему переплат з податку на прибуток, яка на сьогоднішній день, за даними ГФС, становить близько 26 млрд грн.

«У Меморандумі з МВФ узгоджено випуск облігацій (ОВДП - УНІАН) у сумі 16,7 млрд грн. У рахунок відшкодування ПДВ випущено облігацій на 7 млрд грн, решту пропонується використовувати для погашення переплат з податку на прибуток», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУряд для кредитування Фонду гарантування випустить ОВДП на 10 млрд гривень Також у ГФС нагадали, що Мінфін ініціював подібні пропозиції в рамках змін у закон про державний бюджет на 2014 рік.

Раніше в ГФС повідомили, що загальний обсяг платежів з податку на прибуток у квітні-вересні перевищив плановий показник на 3,5% і склав 17,5 млрд грн. Загальний обсяг платежів з податку на додану вартість з початку року склав 100 млрд грн. Станом на 29 вересня обсяг виданих облігацій в рахунок погашення заборгованості з відшкодування ПДВ, що сформувалася на 1 січня 2014 року, склав 6,7 млрд грн.