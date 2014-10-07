Мінфін випустив четвертий транш ПДВ-облігацій

Міністерство фінансів України 6 жовтня здійснило четвертий випуск облігацій внутрішньої державної позики для оформлення відшкодування податку на додану вартість на користь 20 платників податків на суму 125,314 млн грн, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, випуск облігацій проведено згідно з реєстром сум податку на додану вартість, задекларованих до відшкодування до 1 січня 2014 року і підтверджених за результатами перевірок Державною фіскальною службою України, до якого увійшли 20 платників податків.

Погашення боргу за облігаціями здійснюється до 30 вересня 2019 року кожні шість місяців у розмірі 10% номінальної вартості, яка по одній облігації становить 1 тис. грн. Відсотки по облігаціях виплачуються двічі на рік - у квітні і жовтні, починаючи з квітня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін 21 травня ухвалив рішення випустити ПДВ-облігації номінальною вартістю 1 тис. грн, терміном обігу 5 років і ставкою купону на рівні облікової ставки НБУ. 20 червня Кабмін визначив граничний обсяг випуску ПДВ-облігацій на рівні 7 млрд грн.

Перший транш ПДВ-облігацій на 3,5 млрд грн Мінфін випустив 8 липня, другий - на 2,2 млрд грн – 29 липня, а третій - на 955 млн. грн - 21 серпня.