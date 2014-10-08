Мінфін продав внутрішні облігації майже на мільярд гривень

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 974,217 млн грн на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 7 жовтня, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, усі кошти залучені у результаті розміщення облігацій у гривні. Мінфін залучив 967,847 млн грн на 1 рік під 17,50% річних за двома поданими заявками, а також 6,371 млн грн на 2 роки під 16,5% за однією заявкою.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у жовтні провів один ОВДП-аукціон, під час якого залучив до держбюджету 1,3 млрд грн.

У жовтні міністерство планує провести ще 3 аукціони - 14, 21 і 28 жовтня.

За оперативними даними Держказначейства на 6 жовтня, з початку року до держбюджету надійшло 217 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 71,580 млрд грн, на обслуговування держборгу – 31,614 млрд грн.

Станом на 7 жовтня обсяг ОВДП, які перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 386,699 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 269,142 млрд грн, у власності банків – 83,889 млрд грн, нерезидентів – 19,420 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року у розмірі 806,962 млрд грн.