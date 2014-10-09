Акції «Миронівського хлібопродукту» будуть торгуватися в Україні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила акції агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» (МХП), цінні папери якого також котируються на Лондонській фондовій біржі, до торгів на українському фондовому ринку.

Згідно з повідомленням прес-служби регулятора, до обігу на території України допущено 250 тис. акцій компанії у формі глобальних депозитарних розписок номінальною вартістю 2,5 млн євро.

Планується, що обіг цінних паперів МХП в Україні здійснюватиметься на «Українській біржі».

Як повідомляв УНІАН, раніше НКЦПФР допустила до торгів на українському фондовому ринку акції агропромислової групи «Укрпродукт», які також котируються на Лондонській фондовій біржі.

Читайте такожУкраїна помітно збільшила експорт аграрної продукції до Євросоюзу

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - один з найбільших українських виробників аграрної продукції. Крім птахівництва та суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 360 тис. гектарів.

МХП у 2013 році одержав 162 млн дол. чистого прибутку, що на 48% менше, ніж у 2012 році. EBITDA холдингу за підсумком 2013 року становила 391 млн дол. проти 468 млн дол.

У 2008 році компанія MHP S.A. продала в Лондоні в рамках IPO близько 19,4% своїх акцій за 323 мільйони доларів. Нині на Лондонській біржі торгується 35% акцій цієї компанії.