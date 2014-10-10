Український фондовий ринок завершує тиждень зниженням

Український фондовий ринок завершив торговельний тиждень зниженням - індекс українських акцій UX на торгах у п'ятницю, 10 жовтня, знизився станом на 10:40 на 0,84% - до 1042,73 пункту, повідомляє сайт Української біржі.

Загальний обсяг торгів склав 2,4 млн грн, з них на фондовий ринок припало 2,2 млн грн.

Серед лідерів зниження - акції Авдіївського коксохіму (-3,68%), Єнакіївського метзаводу (-2,73%), Крюківського вагонобудівного заводу (-2,17%).

Індекс ПФТС знизився на 0,08% - до 422,29 пункту, загальний обсяг торгів склав 210 тис. грн.