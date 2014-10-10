Російські біржі відкрилися обвалом через дешеву нафту та побоювання рецесії

Індекс РТС втрачає близько 1,5% і перебуває поблизу рівня 1070 пунктів. Так низько цей індикатор у 2014 році перебував лише протягом короткого часу в березні, коли біржові показники обвалилися на тлі реакції Заходу на анексію Криму, повідомляє «Радіо Свобода».

Аналогічне зниження фіксується і на іншій російській біржі ММВБ.

Далі під тиском перебуває курс рубля – станом на 10:10 за московським часом російська валюта втрачає близько чверті відсотка проти долара і євро. За долар дають уже понад 40 рублів 20 копійок, євро здолав позначку в 51 рубль. Ще на початку літа долар котирувався на рівні 34 рублі.

Аналітики пояснюють падіння основних російських економічних індикаторів стрімким зниженням ціни важливого експортного продукту Росії – нафти, а також газу, ціна якого корелюється з нафтовими котируваннями. На світових ринках нафта марки Brent нині коштує менш як 89 доларів за барель, ціна нафти російської марки Urals є ще нижчою. Це нові мінімуми за кілька років.

Також експерти припускають, що вплив на біржові котирування спричиняють побоювання глобальної або щонайменше регіональної рецесії.