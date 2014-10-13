Fitch знизило кредитний рейтинг агрогрупи «Креатив» до переддефолтного рівня

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги дефолту емітента («РДЕ») агропромислової групи «Креатив» в іноземній і національній валюті до переддефолтного рівня «СС» з «ССС», йдеться у повідомленні агентства.

Національний і довгостроковий рейтинг «Креативу» Fitch знизило до «B-(ukr)» з «A-(ukr)».

«Зниження рейтингів відображає високі ризики групи «Креатив» з відновлення банківських кредитних ліній. Зокрема, Fitch стало відомо про невиплату частини боргу після лінії передекспортного фінансування і угоди між компанією і кредиторами на введення тимчасового мораторію на примусове стягнення боргу», - зазначається у повідомленні Fitch.

Згідно з повідомленням, на даний час група веде переговори з кредиторами про умови відновлення лінії передекспортного фінансування на новий сезон, але в меншому обсязі.

«Нездатність одержати нову лінію передекспортного фінансування, що потенційно викличе ширші проблеми з ліквідністю, або крос-дефолт з іншими банківськими лініями, можуть у результаті призвести до дефолту. Проте якщо компанія зуміє домовитися про нові умови щодо лінії передекспортного фінансування, ми чекаємо підвищення РДЕ знову до рівня «CCC»», - вважають аналітика агентства.

Водночас Fitch вважає високою вірогідність успішного завершення переговорів «Креативу» з банками в найближчі кілька тижнів.

В агентстві також відзначили, що ліквідність компанії в найближчий рік залежатиме від здатності домовитися про нові короткострокові банківські кредити і від генерування вільного грошового потоку у розмірі, мінімум, 70-100 млн дол. у 2014-2015 роки. Крім того, «Креатив» може підтримувати ліквідність шляхом скорочення оборотного капіталу і ефективнішого управління ним.

Fitch також прогнозує скорочення виручки групи за підсумками 2014 року на 20%, зважаючи на різке зниження цін на сільськогосподарську продукцію.

«При цьому скорочення EBITDA буде менш серйозним завдяки значній пропозиції насіння соняшнику в Україні цього року і зниженню гривневих витрат (у перерахунку на долари США). За нашими оцінками, процентне навантаження по боргу, номінованому переважно в доларах США, залишиться істотним для компанії», - сказано у повідомленні.

В агентстві вважають, що вища рентабельність у поєднанні з скороченням потреб в оборотному капіталі і нижчими капітальними вкладеннями має зумовити позитивний вільний грошовий потік у компанії з 2014 р.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2013 року агропромислова група «Креатив» залучила синдикований кредит на 300 млн дол. у 8 міжнародних банків. Залучені кошти «Креатив» мав намір направити на закупівлю, зберігання і переробку соняшнику.

Група «Креатив» у 2013 році одержала виручку у розмірі 1,055 млрд дол., що на 55% більше, ніж роком раніше. При цьому валовий прибуток компанії минулого року зріс на 34% порівняно з 2012 роком – до 196 млн дол., а EBITDA становила 176 млн дол., що на 23% більше, ніж роком раніше.

Довідка УНІАН. Агропромислова група «Креатив» є одним з лідерів українського ринку жирів і маргаринів з часткою більш як 30%. Група володіє трьома заводами з переробки насіння соняшнику із загальним річним обсягом близько 1,1 млн. тонн. Також «Креатив» володіє чотирма заводами з виробництва модифікованих жирів і маргаринів із загальним річним обсягом виробництва більш як 200 тис. тонн готової продукції. Група займається переробкою соєвих бобів і розвиває сільськогосподарський напрямок, в який входять рослинницькі господарства, завод з переробки пеллет і тваринницький комплекс. Компанія випускає олійно-жирову продукцію під ТМ «Сонола», «Деликон» і «Дивное».