Fitch знизило кредитний рейтинг агрогрупи «Креатив» до переддефолтного рівня
Пониження рейтингів відображає високі ризики групи «Креатив» щодо відновлення банківських кредитних ліній
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги дефолту емітента («РДЕ») агропромислової групи «Креатив» в іноземній і національній валюті до переддефолтного рівня «СС» з «ССС», йдеться у повідомленні агентства.
Національний і довгостроковий рейтинг «Креативу» Fitch знизило до «B-(ukr)» з «A-(ukr)».
«Зниження рейтингів відображає високі ризики групи «Креатив» з відновлення банківських кредитних ліній. Зокрема, Fitch стало відомо про невиплату частини боргу після лінії передекспортного фінансування і угоди між компанією і кредиторами на введення тимчасового мораторію на примусове стягнення боргу», - зазначається у повідомленні Fitch.
Згідно з повідомленням, на даний час група веде переговори з кредиторами про умови відновлення лінії передекспортного фінансування на новий сезон, але в меншому обсязі.
«Нездатність одержати нову лінію передекспортного фінансування, що потенційно викличе ширші проблеми з ліквідністю, або крос-дефолт з іншими банківськими лініями, можуть у результаті призвести до дефолту. Проте якщо компанія зуміє домовитися про нові умови щодо лінії передекспортного фінансування, ми чекаємо підвищення РДЕ знову до рівня «CCC»», - вважають аналітика агентства.
Водночас Fitch вважає високою вірогідність успішного завершення переговорів «Креативу» з банками в найближчі кілька тижнів.
В агентстві також відзначили, що ліквідність компанії в найближчий рік залежатиме від здатності домовитися про нові короткострокові банківські кредити і від генерування вільного грошового потоку у розмірі, мінімум, 70-100 млн дол. у 2014-2015 роки. Крім того, «Креатив» може підтримувати ліквідність шляхом скорочення оборотного капіталу і ефективнішого управління ним.
Fitch також прогнозує скорочення виручки групи за підсумками 2014 року на 20%, зважаючи на різке зниження цін на сільськогосподарську продукцію.
«При цьому скорочення EBITDA буде менш серйозним завдяки значній пропозиції насіння соняшнику в Україні цього року і зниженню гривневих витрат (у перерахунку на долари США). За нашими оцінками, процентне навантаження по боргу, номінованому переважно в доларах США, залишиться істотним для компанії», - сказано у повідомленні.
В агентстві вважають, що вища рентабельність у поєднанні з скороченням потреб в оборотному капіталі і нижчими капітальними вкладеннями має зумовити позитивний вільний грошовий потік у компанії з 2014 р.
Як повідомляв УНІАН, у вересні 2013 року агропромислова група «Креатив» залучила синдикований кредит на 300 млн дол. у 8 міжнародних банків. Залучені кошти «Креатив» мав намір направити на закупівлю, зберігання і переробку соняшнику.
Група «Креатив» у 2013 році одержала виручку у розмірі 1,055 млрд дол., що на 55% більше, ніж роком раніше. При цьому валовий прибуток компанії минулого року зріс на 34% порівняно з 2012 роком – до 196 млн дол., а EBITDA становила 176 млн дол., що на 23% більше, ніж роком раніше.
Довідка УНІАН. Агропромислова група «Креатив» є одним з лідерів українського ринку жирів і маргаринів з часткою більш як 30%. Група володіє трьома заводами з переробки насіння соняшнику із загальним річним обсягом близько 1,1 млн. тонн. Також «Креатив» володіє чотирма заводами з виробництва модифікованих жирів і маргаринів із загальним річним обсягом виробництва більш як 200 тис. тонн готової продукції. Група займається переробкою соєвих бобів і розвиває сільськогосподарський напрямок, в який входять рослинницькі господарства, завод з переробки пеллет і тваринницький комплекс. Компанія випускає олійно-жирову продукцію під ТМ «Сонола», «Деликон» і «Дивное».