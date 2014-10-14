Мінфін другий день поспіль залучає до держбюджету понад 700 млн гривень

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 701,589 млн. грн на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 14 жовтня, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі кошти залучені в результаті розміщення гривнєвих облігацій терміном обігу 5 років під 14,25% річних за однєю поданою заявкою.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у жовтні провів чотири ОВДП-аукціони, в ході яких залучив до держбюджету 4,6 млрд грн. У жовтні міністерство планує провести ще два аукціони - 21 і 28 жовтня.

За оперативними даними Держказначейства на 13 жовтня, з початку року до держбюджету надійшло 217,975 млрд грн від запозичень, видатки на погашення держборгу становили 76,002 млрд грн, на обслуговування дерборгу – 33,067 млрд грн.

На 10 жовтня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 386,087 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 267,642 млрд грн, у власності банків – 84,592 млрд грн, нерезидентів – 19,388 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.