На українському фондовому ринку вчора спостерігалося максимальне зростання за місяць

На українському фондовому ринку на торгах у понеділок, 13 жовтня, спостерігалося максимальне зростання за останній місяць, йдеться в аналітичному звіті ризик-менеджера інвесткомпанії Dragon Capital Дмитра Михайлусенка.

Позитивними новинами стали повідомлення про нібито відведення російських військ з кордону України, а також, як зазначається у звіті, "сталося те, чого так чекали багато інвесторів - в п'ятницю "Укрнафта" провела збори акціонерів і затвердила виплату дивідендів".

За підсумками торгів лідерами ліквідності стали акції "Укрнафти" (3,3 млн грн), "Мотор Січі" (0,76 млн грн) і "Центренерго" (0,67 млн грн). Лідерами зростання за найбільш ліквідними паперами стали акції Азовсталі (+9,92%) і Центренерго (+3,43%). Зниження серед ліквідних акцій зафіксовано не було.

Основні американські майданчики закрилися вчора під тиском продавців. Індекс DOW знизився на 1,35%, NASDAQ - на 1,46%, S&P500 - на 1,63%. Як наголошується в звіті, велика частина продажів проходила в останні пару годин до закриття майданчиків на тлі опублікованої провідними ЗМІ країни інформації про те, що вірус Ебола може мати широке поширення.

У той же час, на відкритті сьогоднішньої торгової сесії для українського фондового ринку складався нейтральний зовнішній фон, американські ф'ючерси на основні індекси демонстрували зростання.

Як повідомляв УНІАН, індекс українських акцій UX в понеділок завершив торги впевненим зростанням на 4,98%. Обсяг торгів на фондовому ринку за акціями склав 26,8 млн грн, з них на ринок заявок припало 9,02 млн грн, на ринку РЕПО - 17,8 млн грн.