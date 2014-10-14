Порошенко заявив, що є противником реприватизації

Президент України Петро Порошенко заявляє, що є противником реприватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на острові Хортиця (Запорізька область), відповідаючи на запитання журналістів про доцільність реприватизації Запорізького алюмінієвого комбінату, який після приватизації російськими інвесторами практично припинив виробництво.

«Я противник реприватизації. Незалежно від того, хто є власником. Власники є ефективні й неефективні. Для вирішення питання з неефективними власниками є механізм банкрутства, який дозволяє цивілізовано провести процедуру зміни власника», - сказав Порошенко.

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При цьому він зазначив, що найближчим часом існуючу на сьогодні систему банкрутства підприємств буде «істотно спрощено».

«Люди не повинні роками чекати виплати зарплат», - пояснив Порошенко.