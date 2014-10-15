Міжнародне рейтингове агентство Standard and Рoor's підвищило рейтинг Києва до «ССС» і вивело рейтинги міста зі списку Credit Watch після погашення платежів за муніципальними облігаціями, йдеться в повідомленні агентства, переданому УНІАН.

Прогноз за рейтингами - стабільний.

«Київ погасив, а не реструктуризував, як було оголошено раніше, облігації серії «В» на суму 1,125 млрд грн, - сказано в повідомленні. - Як наслідок, ми підвищуємо рейтинги міста до «ССС» з «СС» і виводимо рейтинги зі списку Credit Watch».

Водночас в агентстві раніше називають високим боргове навантаження на місто у 2015-2016 роках, оскільки в цей період Київ повинен погасити євробонди на суму 550 млн дол. «Однак ми вважаємо, що уряд буде надавати підтримку місту», - сказано в повідомленні.

Київ 8 жовтня погасив муніципальні облігації на суму 1,125 млрд грн - через два дні після дати запланованих виплат. Водночас, цей платіж не вважається простроченим, оскільки кошти були перераховані у так званий «пільговий» період. Облігації були погашені за допомогою випуску нових короткострокових паперів на суму 2,625 млрд грн із терміном погашення 360 днів.

Як повідомляв УНІАН, раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента («РДЕ») для Києва в іноземній і національній валюті на рівні «CC», водночас підтвердивши і національний довгостроковий рейтинг на рівні «BB (ukr)» із негативним прогнозом . Раніше такі рейтинги були присвоєні Києву через плани адміністрації міста з реструктуризації наявної заборгованості, включаючи виплати за внутрішніми борговими паперами.