Великобританія першою серед країн Заходу випустила суверенні облігації в юанях

Великобританія першою серед країн Заходу випустила суверенні облігації, номіновані в китайських юанях, сума першого траншу британських суверенних облігацій у валюті КНР перевищує 300 млн фунтів стерлінгів (3 млрд юанів), пише Прайм з посиланням на газету Financial Times.

За даними газети, це на третину більше раніше запланованого обсягу через великий інтерес інвесторів до бондів в юанях, попит на які оцінюється майже в 6 млрд юанів (600 млн фунтів).

"Перший серед західних країн випуск урядом Великобританії суверенних облігацій в юанях став дуже успішним і буде вигідним для платників податків", - зазначив британський міністр фінансів Джордж Осборн.

Як сказав раніше Осборн, "ці облігації будуть включені в наші резерви іноземної валюти, поряд з американськими і канадськими доларами, євро та японськими ієнами".

Інтерес до включення в резерви іноземної валюти юанів в розмірі 5% проявив і уряд Австралії.

Раніше повідомлялося, що Росія і Китай підписали угоду про валютний своп між центральними банками двох країн. Цей інструмент дає змогу кожній із сторін одержати доступ до ліквідності у валюті іншої країни, минаючи необхідність її придбання на валютних ринках.

У Південній Кореї, згідно з даними Центробанку країни, внутрішні депозити в китайській валюті у липні цього року досягли 16,19 млрд юанів. Це в 55 разів більше, ніж на той же період минулого року, коли внутрішні депозити країни в юанях становили всього 290 млн.

Перші ж у світі цінні папери, номіновані в юанях, були випущені в кінці 2013 року в канадській провінції Британська Колумбія, нагадує видання британських ділових кіл.