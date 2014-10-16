ЄБРР і МФК мають намір розмістити свої облігації на українському ринку - Гонтарева

Про це заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева під час зустрічі із журналістами в НБУ.

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«ЄБРР, а також IFC планують випускати локальні папери на українському ринку. Крім того, можуть бути використані операції РЕПО з НБУ, де вони будуть давати нам європейську валюту, а ми їм гривню», - сказала Гонтарева.

Голова НБУ зазначила, що Україна і ЄБРР готують "безпрецедентну" програму співпраці, яка також включає в себе рекапіталізацію банків, торгове фінансування реверсу газу, надання кредитних ресурсів і прямих інвестицій.

"Це програма співпраці в таких галузях, які вимагають реформування, - це «Нафтогаз», банківська система Програма ЄБРР передбачає участь у рекапіталізації банків, відкриття торгового рефінансування для «Нафтогазу» для реверсних поставок газу", - сказала Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, ЄБРР - найбільший фінансовий інвестор в Україні. Станом на 1 липня 2014 року банк виділив Україні понад 9,2 млрд євро (12,3 млрд дол. США) у рамках 329 проектів. У травні у ЄБРР заявляли, що банк має намір щорічно інвестувати в економіку України 1 млрд євро.

МФК як член групи Світового банку є найбільшим глобальним інститутом розвитку, зосереджує свою діяльність виключно у приватному секторі. У період від 2004 року МФК інвестувала в Україну 2 мільярди доларів США зі свого рахунку і мобілізувала 760 мільйонів доларів США за рахунок інших інвесторів.

Сьогодні голова Нацбанку також заявляла, що МВФ може збільшити обсяг кредитування України.