ЄБРР і МФК мають намір розмістити свої облігації на українському ринку - Гонтарева

12:30, 16 жовтня 2014
Фондовий ринок
0

Міжнародні інвестори, включаючи Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародну фінансову корпорацію (МФК), мають намір розмістити свої облігації на українському ринку.

Валерия Гонтарева НБУ / REUTERS

Про це заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева під час зустрічі із журналістами в НБУ.

Читайте такожЄБРР і МФК пообіцяли профінансувати закупівлю газу і модернізацію газотранспортної системи

«ЄБРР, а також IFC планують випускати локальні папери на українському ринку. Крім того, можуть бути використані операції РЕПО з НБУ, де вони будуть давати нам європейську валюту, а ми їм гривню», - сказала Гонтарева.

Голова НБУ зазначила, що Україна і ЄБРР готують "безпрецедентну" програму співпраці, яка також включає в себе рекапіталізацію банків, торгове фінансування реверсу газу, надання кредитних ресурсів і прямих інвестицій. 

"Це програма співпраці в таких галузях, які вимагають реформування, - це «Нафтогаз», банківська система Програма ЄБРР передбачає участь у рекапіталізації банків, відкриття торгового рефінансування для «Нафтогазу» для реверсних поставок газу", - сказала Гонтарева. 

Як повідомляв УНІАН, ЄБРР - найбільший фінансовий інвестор в Україні. Станом на 1 липня 2014 року банк виділив Україні понад 9,2 млрд євро (12,3 млрд дол. США) у рамках 329 проектів. У травні у ЄБРР заявляли, що банк має намір щорічно інвестувати в економіку України 1 млрд євро. 

МФК як член групи Світового банку є найбільшим глобальним інститутом розвитку, зосереджує свою діяльність виключно у приватному секторі. У період від 2004 року МФК інвестувала в Україну 2 мільярди доларів США зі свого рахунку і мобілізувала 760 мільйонів доларів США за рахунок інших інвесторів.

Сьогодні голова Нацбанку також заявляла, що МВФ може збільшити обсяг кредитування України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter