Мінфін залучив до держбюджету більше 1 мільярда гривень

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 1,012 млрд грн на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 16 жовтня, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі кошти залучені в результаті розміщення облігацій у гривні. Мінфін залучив 316,962 тис грн на 2 роки під 7% річних по одній поданій заявці, а також 1,012млрд грн на 10 років під 15,5% за двома поданими заявками.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у жовтні провів чотири ОВДП-аукціони, під час яких залучив до держбюджету 4,6 млрд грн. У жовтні міністерство планує провести ще два аукціони - 21 і 28 жовтня.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.