Росія збільшила вкладення в облігації США майже до $120 млрд

Згідно з поширеним у четвер останніми даними міністерства фінансів США, у серпні цей показник збільшився порівняно з липнем на $3,6 млрд - до $118,1 млрд, пише Lenta.ru.

Росія займає дванадцяте місце у списку основних власників американських казначейських зобов'язань.

У цілому, іноземні покупці розширили у серпні свої вкладення в цінні папери Сполучених Штатів до рекордного рівня. Їх обсяг збільшився порівняно з попереднім місяцем на 1,1% - до $6,07 трлн. Експерти вважають, що ця тенденція збережеться щонайменше до кінця року, оскільки на настрої інвесторів впливає нестабільна геополітична ситуація у світі і зберігаються труднощі у глобальній економіці.

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Лідером серед власників американських цінних паперів протягом останніх кількох років залишається Китай, який до кінця серпня збільшив свій портфель до $1,27 трлн. Японія, що займає друге місце, поповнила свої запаси до $1,23 трлн. Слідом за ними у першій десятці розташувалися Бельгія, група офшорних держав Карибського басейну, країни ОПЕК, Бразилія, Швейцарія, Великобританія. На одинадцятій сходинці, перед Росією, перебуває Люксембург.

Крім різних держав, американськими цінними паперами володіють іноземні юридичні та фізичні особи, а також вітчизняні компанії, фонди і приватні інвестори. Торгівля ними дозволяє уряду США здійснювати державні витрати в умовах величезного бюджетного дефіциту. Американські казначейські зобов'язання вважаються найбільш надійними, хоча і не найприбутковішими цінними паперами, які продаються на світовому фінансовому ринку. Попит на них неухильно зростає від липня минулого року.

Раніше повідомлялося, що Білорусь має намір розмістити в США облігації на $1 млрд.