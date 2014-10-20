Кримські заводи не отримають оборонні замовлення, поки не продадуть Росії частину акцій

Про це на засіданні комітету з промислової політики, транспорту і паливно-енергетичного комплексу так званого Державної ради Криму повідомив голова кримського відділення Російського союзу промисловців і підприємців, директор сімферопольського заводу «Фіолент» Олександр Баталін, повідомляє Крим.Реалії з посиланням на газету «Кафа».

За словами Баталіна, для участі в оборонному замовленні потрібно увійти в один з державних концернів Росії. Концерни готові вкладати кошти в кримські підприємства, але для цього необхідно продати держконцерну хоча б блокуючий пакет акцій (25%).

«Ми не можемо знайти форму роботи з мінпромторгом Росії. У Росії в концернах зосереджені науковий, виробничий, лізинговий потенціал. Жодне з наших підприємств у програму Мінпромторгу не потрапляє. Частина власності повинна перейти під управління концернів, але це питання в Криму не вирішене. Вирішувати цю проблему треба на державному рівні», – вважає Баталін.

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Він назвав критичною ситуацію з оборонними підприємствами Феодосійського регіону, бо «всі вони простоюють без замовлень». Зокрема, за словами Олександра Баталіна, не працює суднобудівний завод «Море», хоча ведуться переговори про його продаж.

Раніше заступник міністра оборони Росії Юрій Борисов повідомив, що суднобудівні верфі Криму в найближчі три роки будуть завантажені російським оборонзамовленням.

Як приклад Борисов навів Сімферопольський суднобудівний завод «Фіолент». Він заявив, що в 2014 році обсяги виробництва продукції цього заводу збільшилися на 10% порівняно з показниками 2013 року.