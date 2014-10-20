Мінфін залучив до держбюджету черговий мільярд гривень

За інформацією Мінфіну, кошти залучені внаслідок розміщення облігацій у гривні. Мінфін залучив усю суму на 10 років під 15,5% річних за однією поданою заявкою.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін у жовтні провів чотири ОВДП-аукціони, під час яких залучив до держбюджету 5,3 млрд грн. У жовтні міністерство планує провести ще два аукціони - 21 і 28 жовтня.

За оперативними даними Держказначейства на 20 жовтня, від початку року до держбюджету надійшло 218,976 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу склали 76,297 млрд грн на обслуговування держборгу - 34,540 млрд грн.

Станом на 17 жовтня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 390,165 млрд грн, причому у власності НБУ перебували держпапери на суму 272,641 млрд грн, у власності банків - 83,275 млрд грн, нерезидентів - 19,525 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року у розмірі 806,962 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Мінфін другий день поспіль залучає до держбюджету понад 700 млн гривень.