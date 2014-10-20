Кабмін значно підвищив ставку держоблігацій на підтримку Фонду гарантування

Про це йдеться в постанові уряду №537, опублікованому на веб-порталі Кабміну.

Ставка прибутковості в 5% була визначена у вересні 2014 року.

Крім того, згідно з постановою, тепер папери будуть обмінюватися не на фінансові векселі, як роком раніше, а на звичайні векселі.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня Верховна Рада прийняла Закон про внесення змін до статті 23-1 Закону України "Про державний бюджет України на 2014 рік" щодо фінансових векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Закон наділив Кабмін правом здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики і обмінювати їх на векселі з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу.

При цьому міністр фінансів України Олександр Шлапак підкреслював, що прийнята парламентом норма є інструментом, який дозволяє Фонду гарантування вкладів залучити кошти. За інформацією Шлапака, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб необхідно не менше 10 млрд грн для виплати відшкодувань вкладникам банків, які ліквідуються.

З початку року Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в 22 бнки, включаючи «Демарк», «Порто-Франко», «Грін Банк», «Експобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золоті ворота», «Єврогазбанк», «Фінростбанк», «Старокиївський банк», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель».