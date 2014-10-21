Російські фондові індекси обвалилися на інформації про загибель глави Total

Російські фондові індекси у вівторок, 21 жовтня, обвалилися на тлі загибелі глави Total в московському аеропорту, а також в очікуванні переговорів Росія-Україна-ЄС по газу, передає ПРАЙМ.

Так, індекс ММВБ на Московській біржі вже знизився на 0,87%, знаходиться на позначці 1364,44 пункту, індекс РТС втратив 0,9%, опустився до рівня 1047,21 пункту.

Читайте такожВодій снігоприбиральної машини, яка зіткнулася з літаком глави Total у «Внуково», був п'янийТорги вівторка почалися в мінусі, пішовши за погіршенням зовнішнього фону і відчуваючи негативний вплив від загибелі глави Total Крістоф де Маржері в авіакатастрофі в московському Внуково. Експерти відзначають, що чинників для підвищення на російських біржах поки що немає, гравці будуть перебувати в невизначеності в очікуванні сьогоднішніх тристоронніх переговорів по газу (РФ-Україна-ЄС) і можливості перегляду рейтингу Росії агентством Standard & poor's (24 жовтня).

На світових майданчиках важливими для інвесторів будуть наступні події: квартальні звітності Coca-Cola, Harley-Davidson, mcdonald's (до відкриття основних торгів), динаміка продажі будинків на вторинному ринку в вересні (18.00 мск), звітність Yahoo! (після закриття основних торгів).