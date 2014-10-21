Український фондовий ринок почав торги вівторка зі значного зниження

Український фондовий ринок почав торги вівторка, 21 жовтня, зі значного зниження - індекс українських акцій UX знизився на 2,77% - до 1070,90 пункту, повідомляє сайт Української біржі.

Загальний обсяг торгів склав 1,5 млн грн, з них на фондовий ринок припало 1,1 млн грн.

Серед лідерів зниження - акції «Укрнафти», які знизилися станом на 10:35 на 14%.

Індекс ПФТС знизився на 0,03% - до 444,13 пункту, загальний обсяг торгів склав 142 тис. грн.

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