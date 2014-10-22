Мінфін не зміг знайти покупців на плановому ОВДП-аукціоні у вівторок

Міністерству фінансів України не вдалося залучити кошти до державного бюджету на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 21 жовтня, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, інвестори не подали жодної заявки на придбання запропонованих до аукціону облігацій у гривні терміном обігу 1 рік і 10 років, а також облігацій у доларах США терміном обігу 2 роки.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у жовтні провів сім ОВДП-аукціонів, у ході яких залучив до держбюджету 7,322 млрд грн. До кінця місяця міністерство планує провести ще один аукціон 28 жовтня.

За оперативними даними Держказначейства на 20 жовтня, з початку року до держбюджету надійшло 218,977 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 76,297 млрд грн, на обслуговування держборгу – 34,540 млрд грн.

Станом на 20 жовтня обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становив 390,171 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 272,642 млрд грн, у власності банків – 83,551 млрд грн, нерезидентів – 19,391 млрд грн.

Держбюджет України з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року в розмірі 806,962 млрд грн.