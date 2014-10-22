Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинги Москви і Санкт-Петербурга до "Ваа2" з "Ваа1" з негативним прогнозом щодо них, йдеться в повідомленні агентства, передає РИА Новости.

Рейтингові дії пов'язані з пониженням 18 жовтня кредитного рейтингу Росії з рівня "Baa1" до "Baa2". "Обидва міста схильні до ринкових ризиків і погіршення операційним умов", - відзначає агентство.

Крім того, агентство знизило рейтинги ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" і ТОВ "Водоканал-Фінанс" до "Ваа3" з "Ваа2", а також ВАТ "Західний швидкісний діаметр" до "Ва1 з "Ваа3" також з негативним прогнозом.

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Moody's погіршило до негативного зі стабільного прогнози за рейтингами Башкирії, Татарстану, Ханти-Мансійського автономного округу - Югри, Самарської області, Чувашії, Красноярського краю, Республіки Комі, Омської області, Нижегородської області, міст Краснодар, Омськ, і Волгоград, підтвердивши їх рейтинги.

Рейтинги Краснодарського краю, Бєлгородської області, Вологодської області підтверджено з негативним прогнозом, а Московської області і Республіки Мордовія - зі стабільним.