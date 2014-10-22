На українському фондовому ринку впевнене зростання на торгах в середу - індекс українських акцій станом на 10:45 зріс на 1,92% - до 1116,48 пункту, повідомляє сайт Української біржі.

Загальний обсяг торгів склав 0,5 млн грн, з них на фондовий ринок припало 0,3 млн грн.

Серед лідерів зростання акції Авдіївського коксохіму, які зросли більш ніж на 10%.

Індекс ПФТС зріс на 0,28% - до 436,21 пунктів, загальний обсяг торгів становив 409 тис. грн.