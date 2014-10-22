Мінфін продав внутрішні облігації ще на мільярд гривень

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 1,003 млрд грн на позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 22 жовтня, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, кошти залучено в результаті розміщення гривневих облігацій на 10 років під 15,5% річних за єдиною поданою заявкою.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у жовтні провів вісім ОВДП-аукціонів, у ході яких залучив до держбюджету 7,322 млрд грн. До кінця місяця міністерство планує провести ще один аукціон 28 жовтня.

За оперативними даними Держказначейства на 20 жовтня, з початку року до держбюджету надійшло 218,977 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 76,297 млрд грн, на обслуговування держборгу - 34,540 млрд грн.

Читайте такожМінфін не зміг знайти покупців на плановому ОВДП-аукціоні у вівторокСтаном на 20 жовтня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 390,171 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 272,642 млрд грн, у власності банків - 83,551 млрд грн, нерезидентів - 19,391 млрд грн.

Держбюджет України з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року в розмірі 806,962 млрд грн.