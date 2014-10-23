Від Генпрокуратури вимагають відкрити кримінальне провадження щодо приватизації «Кримського титану»

Як наголошується в заяві, придбання структурами, афілійованими з Д.Фірташем, контрольного пакету акцій «Кримський титан» і передача майна підприємства в оренду іноземній комерційній структурі відбулися протиправним шляхом - із порушенням статей 364 (зловживання службовим становищем) та 209 (легалізація майна, здобутого злочинним шляхом) Кримінального Кодексу України, також наявні ознаки корупції. Крім того, це було здійснено всупереч нормам статті 13 Конституції України, у якій ідеться, що «земля, її надра, природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності українського народу».

Фахівці титанової галузі акцентують увагу на протиправному характері угоди, в результаті якої структури Д.Фірташа заволоділи контрольним пакетом акцій «Кримського титану».

«Сума, сплачена у 2013 році за 50% + 1 акція «Кримського титану», становила 80 млн дол. Водночас ринкова вартість цього гіганта титанової галузі становила не менше 1,5 млрд дол. Елементарний арифметичний розрахунок показує, що вартість зазначеного пакета акцій «Кримського титану» не могла бути нижче 750 млн дол. А скоріше, вона була б вищою - з урахуванням так званої «премії за контроль». Державним інтересам було завдано істотної шкоди внаслідок продажу за безцінь 50% + 1 акція «Кримського титану» на користь структур Д.Фірташа. Є підстави кваліфікувати це як злочин проти народу України», - вважає колишній міністр промисловості України (у 1995-1997 роках), член Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України Валерій Мазур.

На думку віце-президента громадської організації «Контроль народного майна України» Євгена Чередникова, Генпрокуратура має підстави відкрити кримінальне провадження не тільки за фактом придбання контрольного пакету акцій за заниженою ціною. «Відомо, що майновий комплекс «Кримського титану» передано в довгострокову оренду зареєстрованому в Москві ТОВ «Титанові інвестиції». Отже, дії Фірташа підпадають під статтю 209 Кримінального Кодексу України», - заявив Є.Чередников.

ГО «Контроль народного майна України» вимагає від Генпрокуратури внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, викладені в заяві, та відкрити розслідування за статтями 364 і 209 Кримінального Кодексу України щодо законності купівлі структурами Д.Фірташа контрольного пакету акцій «Кримського титану» за значно заниженою ціною і відчуження майна підприємства на користь третіх осіб.