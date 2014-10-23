"Метінвест" запропонував власникам своїх єврооблігацій часткову реструктуризацію

Гірничо-металургійна група «Метінвест» запропонувала власникам своїх єврооблігацій на 500 млн дол. із погашенням 20 травня 2015 року отримати в зазначену дату 20% основну суму боргу, обмінявши ту, що залишилася, на нові єврооблігації з погашенням 24 листопада 2017 року, говориться в повідомленні компанії на сайті Лондонської фондової біржі.

Згідно з повідомленням, купонну ставку нових єврооблігацій буде підвищено з 10,25% річних до 10,50% річних, а власники єврооблігацій, які погодилися на обмін до 31 жовтня, додатково отримають винагороду в розмірі 1%.

У повідомленні наголошується, що «Метінвест» робить пропозицію про обмін з метою підвищення обсягів вільних грошових коштів, які будуть доступні йому в 2015 році, а також для збереження оборотного капіталу для підтримки рівня виробництва та мінімального рівня інвестицій, необхідних для підтримки бізнесу.

Заявки на обмін приймаються до 18 листопада. Обмін буде здійснено у разі отримання заявок від власників єврооблігацій на суму мінімум 450 млн дол.

Читайте такожБанк «Надра» реструктуризував єврооблігації на $74,5 млнЯк повідомляв УНІАН, «Метінвест» у січні-червні 2014 року збільшив чистий прибуток на 46,4% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 653 млн дол. із 446 млн дол. При цьому виручка від реалізації продукції групи знизилася на 8,4% - до 6,023 млрд дол.

Довідка УНІАН. Група «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших у СНД виробників залізорудної сировини і сталі.

До металургійного дивізіону компанії входять 11 підприємств, серед яких українські: меткомбінат «Запоріжсталь», «Азовсталь», Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча, Єнакіївський металургійний завод, Харцизький трубний завод, а також Авдіївський коксохімічний завод.

До складу гірничодобувного дивізіону входять підприємства з виробництва залізорудної і флюсодоломітної сировини: Північний, Інгулецький, Центральний, Південний гірничо-збагачувальні комбінати та Комсомольське рудоуправління, а також вуглевидобувні підприємства: «Краснодонвугілля» і United Coal Company (США).

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-холдинг» Вадима Новинського (23,76%).