"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Київ - Лисичанськ

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом призначила додатковий потяг № 532/531 за маршрутом Київ – Лисичанськ (Луганська обл.), який почне курсувати з 31 жовтня.

У прес-службі відомства УНІАН повідомили, що цей потяг курсуватиме щодня через Ворожбу, Суми, Харків і Сватове.

Згідно з повідомленням, потяг відправлятиметься з Києва о 15:42 і прибувати до Лисичанська наступного дня о 08:07. У зворотному напрямку потяг відправлятиметься о 12:33 і прибуватиме у столицю о 03:54.

У повідомленні наголошується, що продаж квитків на вищезгадані потяги буде відкрито найближчим часом у всіх залізничних касах і в онлайн-системі бронювання і купівлі проїзних документів booking.uz.gov.ua.

Крім того, "Укрзалізниця" скоригувала графік руху потягу № 592/591 сполученням Одеса – Луганськ. Зокрема, починаючи з 26 жовтня, потяг відправлятиметься з Одеси о 12:31 і прибуватиме до Луганська о 08:09. У зворотному напрямку потяг, починаючи з 27 жовтня, відправлятиметься о 12:40 і прибуватиме до Одеси о 08:09.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" на період осінніх шкільних канікул призначила два додаткові потяги, що сполучають столицю України з Ужгородом та Івано-Франківськом.

«Укрзалізниця» постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом і з урахуванням власних можливостей (наявності вільного рухомого складу, пропускної спроможності вокзалів) призначає додаткові потяги і збільшує кількість вагонів у цілорічних потягах.