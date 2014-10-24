«Укрзалізниця» оскаржить у суді рішення АМКУ про скасування конкурсу із закупівлі вугілля

«Ми будемо подавати позов до суду про визнання незаконними дії Антимонопольного комітету, оскільки вони такими і є», - повідомив УНІАН начальник правового департаменту "Укрзалізниці" Олег Тітов.

Зокрема, структурний підрозділ "Укрзалізниці" - "Укрзалізничпостач", відповідальний за матеріально-технічне забезпечення залізниць, 18 вересня організував відкриті конкурсні торги на закупівлю вугілля, заявки на участь у яких подали п'ять українських компаній, зокрема, «Елемент Ойл», «ВК Імпекс», «Вог Аеро Джет», «Укрпромторг-21», «Газтрон-Україна».

Проте 15 жовтня АМКУ призупинив цей конкурс через скарги невідомої компанії «Тепло-Холдинг» на дії «Укрзализничпостачу» про оголошення вищезгаданого тендеру.

Сьогодні, 24 жовтня, постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель за результатами розгляду скарги "Тепло-Холдингу" прийняла рішення зобов'язати "Укрзалізничпостач" відмінити процедуру закупівлі кам'яного вугілля.

У прес-службі АМКУ повідомили, що зазначена скарга надійшла на адресу колегії 8 жовтня і стосувалася встановлення, на думку скаржника, дискримінаційних умов документації конкурсних торгів.

Скарга щодо документації була подана у терміни та відповідно до вимог закону "Про здійснення державних закупівель".

"Під час розгляду скарги було встановлено, що документація конкурсних торгів зазначеної процедури закупівлі містила численні умови, що порушують вимоги закону, звужувала конкуренцію і призводила до дискримінації учасників, що могло призвести до спотворення результатів процедури закупівлі", - зазначає АМКУ.

Водночас, комітет зазначив, що "Укрзалізничпостач", ігноруючи рішення колегії про зупинення процедури закупівлі, здійснив розкриття конкурсних пропозицій учасників процедури закупівлі.

Прес-служба наголосила, що розкриття замовниками пропозицій учасників конкурсу під час призупинення колегією процедури закупівель, зокрема, під час оскарження вимог документації конкурсних торгів, унеможливлює усунення порушень, оскільки учасники вже подали свої пропозиції. «Саме така ситуація склалася і в разі оскарження ТОВ "Тепло-Холдинг" дій "Укрзализничпостачу" під час проведення зазначеної процедури закупівлі... Варто зазначити, що "Укрзалізничпостач" уже вдруге порушує вимоги закону шляхом розкриття пропозицій учасників процедур закупівель під час їх припинення", - повідомив комітет.

У свою чергу, Тітов зазначив, що «Укрзалізниця» організувала конкурс на закупівлю вугілля згідно з аналогічними рекомендаціями, які АМКУ давав при проведенні конкурсу на закупівлю палива минулого року.

«У розпорядженні «Укрзалізниці» перебувають два листи від АМКУ, зокрема, минулого року, коли ми проводили тендер із закупівлі вугілля, комітет визначив для нас, яких умов необхідно дотримуватися, цього року ми дотримувалися тих умов, які АМКУ диктував раніше, однак комітет на цей раз вирішив переглянути свої ж умови, хоча законодавство залишилося колишнім», - підсумував Тітов.

Як повідомляв УНІАН, після того як АМКУ призупинив конкурс на закупівлю вугілля, «Укрзалізниця» висловила свою стурбованість тим, що відомство може зіткнутися з проблемою теплозабезпечення пасажирських поїздів та вокзалів у зимовий період у зв'язку з таким рішенням Антимонопольного комітету. У свою чергу, АМКУ повідомив, що приймав рішення у межах чинного законодавства.

Крім того, «Укрзалізниця» звинуватила АМКУ в затягуванні процесу реформування залізничної галузі, оскільки на сьогоднішній день через втручання комітету «гальмується» процес відбору незалежного оцінювача активів для формування статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», що є невід'ємною частиною реформи галузі.

Довідка УНІАН. У структурі експлуатаційних витрат залізничної галузі енергоресурси становлять до 21%. Залізниці використовують близько 400 тис. тонн дизельного палива на рік і 6,2 млрд кВт/год електроенергії. Крім того, залізничний транспорт щороку споживає близько 3 тис. тонн мазуту.