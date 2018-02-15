Найприбутковішим для "Укрзалізниці" став поїзд Київ-Москва

Також прибутковими були і деякі інші поїзди в Росію, в тому числі Хмельницький - Москва, Львів - Москва, Ковель - Москва, Харків - Москва, а також деякі поїзди, запущені минулого року: №7/8 Київ - Івано-Франківськ, №11/12 Львів - Одеса.

У 2017 році найприбутковішим українським поїздом став №5/6 Київ - Москва, а найзбитковішим - №70/69 Маріуполь - Львів.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на заяву "Укрзалізниці".

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Як повідомляється, найприбутковішими у 2017 році були поїзди: №5/6 Київ - Москва - 11 вагонів, 77% наповненості, 154 мільйонів гривень прибутку; №23/24 Одеса - Москва - 10 вагонів, 89% наповненості, 98 мільйонів гривень прибутку; №105/106 Київ - Одеса - 17 вагонів, 95% наповненості, 47 мільйонів гривень прибутку; №91/92 Київ - Львів - 15 вагонів, 87% наповненості, 29,7 мільйона гривень прибутку; №53/54 Київ - Санкт-Петербург - 11 вагонів, 65% наповненості, 20 мільйонів гривень прибутку.

Як повідомляється, також прибутковими були і деякі інші поїзди в Росію, в тому числі Хмельницький - Москва, Львів - Москва, Ковель - Москва, Харків - Москва, а також деякі поїзди, запущені минулого року: №7/8 Київ - Івано-Франківськ, №11/12 Львів - Одеса.

Незважаючи на це, загальний збиток від пасажирських перевезень за 2017 рік становив 3,5 мільярда гривень.

Водночас видання наводить також п'ять найзбитковіших поїздів: №70/69 Маріуполь - Львів - 16 вагонів, 93% наповненості, збиток - 159,9 мільйона гривень; №686/685 Ізмаїл - Одеса - 9 вагонів, 65% наповненості, збиток - 97,4 мільйона гривень; №357/358 Київ - Рахів - 16 вагонів, 93% наповненості, збиток - 90,4 мільйона гривень; №134/133 Київ - Лисичанськ - 16 вагонів, 94% наповненості, збиток - 80,7 мільйона гривень; №608/607 Чернівці - Львів - 10 вагонів, 83% наповненості, збиток - 27,3 мільйона гривень.

Два потяги з цього списку – "Чернівці – Львів" та "Ізмаїл – Одеса" - були скасовані, незважаючи на невдоволення місцевого населення, а загалом за минулий рік УЗ скасувала сім збиткових поїздів.