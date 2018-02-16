На українських АЗС знову подешевшало пальне

Тренд на зниження цін спостерігається на ринку палива з другого тижня лютого.

Великі мережі АЗС знизили ціни на бензин і дизельне паливо на 0,5-1 гривні за літр, повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

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Згідно з повідомленням, в мережах АЗС під брендами "Укрнафта", ANP, Avias і "Альфа-Нафта" ціни на паливо знизилися на 50 копійок за літр.

На сьогодні на заправках "Укрнафта" і "Авіас" бензин А-92 коштує 28 гривень за літр, А-95 – 28,5 гривні за літр, А-95 "Преміум" - 29 гривень за літр і дизпаливо – 26,50 гривні за літр.

В мережі "Альфа-Нафта" А-92 продається за 27,95 грн за літр, А-95 – 28,45 гривні за літр, А-95 "Преміум" - 28,95 гривні за літр, дизпаливо – 26,50 гривні за літр.

За даними UPECO, в мережі заправок BVS всі марки бензинів подешевшали на 20 коп. за літр до 28,39 гривні за літр (А-92), 28,88 гривні за літр (А-95), 29,38 гривні за літр (А-95 "Преміум"). Дизпаливо в цієї компанії продається за 27,49 гривні за літр.

Також наголошується, що паливо подешевшало в мережах "Укр-Петроль", "Укргазвидобування", Sun Oil, "Катрал Південь", "Автотранс" і ZOG.

Як повідомляв УНІАН, з серпня 2017 року ціни на нафтопродукти зросли в середньому на п'ять і більше гривень за літр і досягли рекордних значень: бензин подорожчав до 30 гривень за літр, а дизпаливо до 28-29 гривень за літр. За фактом значного і одночасного зростання цін Антимонопольний комітет почав розслідування, результати якого очікуються навесні цього року. Знижуватися ціни на АЗС почали тільки з другого тижня лютого.