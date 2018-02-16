Дістатися за 35 хвилин: Гройсман пообіцяв запустити швидкісну електричку до "Борисполя"
Кабінет міністрів України підтримав будівництво лінії швидкісного залізничного сполучення з аеропортом "Бориспіль", рішення планується реалізувати до кінця поточного року.
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Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в Twitter.
"Уряд підтримав будівництво лінії швидкісного залізничного сполучення з аеропортом "Бориспіль". Є реальне технічне рішення, яке здатні реалізувати вже до кінця року. Дістатися з аеропорту до міста можна буде за 35 хвилин. Вартість квитка - 80-120 гривень. Швидко, пунктуально, сучасно", - зазначив прем'єр.
За його словами, будівництво планується почати не пізніше 1 червня, завершити - у грудні 2018 року.
Із залізничного вокзалу Києва до терміналу аеропорту можна буде доїхати за 35 хв. Платформа знаходитиметься біля терміналу аеропорту. Експрес двічі зупинятиметься на шляху до "Борисполя".— Volodymyr Groysman (@VGroysman) February 16, 2018
Фактично добудувати потрібно лише 4 км шляху.#УрядГройсмана#АеропортБориспільpic.twitter.com/r144XjJSsz