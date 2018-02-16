Окупанти розповіли про підготовку до запуску руху Кримським мостом (відео)

Окупанти вже заговорили про підготовку до запуску руху мостом в анексований Крим.

До грудня 2018 року, як запевняють окупанти, автодорожня інфраструктура в анексованому Криму буде готова до запуску руху по мосту через Керченську протоку.

Про це заявив заступник міністра економічного розвитку РФ Сергій Назаров, передає "РІА Новости".

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"Інфраструктура до цього (запуску, - Ред.) буде готова — і "Таврида" до п'ятої ділянки (розв'язка біля Сімферополя), й автопідходи (до мосту в районі Керчі)", - запевнив він.

Назаров нагадав, що будівництво інфраструктури синхронізоване зі зведенням транспортного переходу через Керченську протоку. З боку Керчі залишилося завершити роботи, пов'язані з перетином теплотраси, — орієнтовно після закінчення опалювального сезону, стверджує російський чиновник.

Раніше повідомлялося, що будівельники Керченського мосту не змогли зістикувати металеві прольоти автомобільного шляхопроводу в море на ділянці "Насип — Фарватер" в районі Керченського півострова.

14 лютого з'явилася інформація, що опори моста через Керченську протоку, який повинен з'єднати Росію з окупованим Кримським півостровом України, почали просідати.