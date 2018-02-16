В УЗ назвали вартість будівництва швидкісної електрички до «Борисполя»

За словами в. о. голови відомства, для будівництва лінії швидкісного залізничного сполучення з аеропортом необхідно близько 800 млн грн.

Для будівництва лінії швидкісного залізничного сполучення з аеропортом «Бориспіль», яке планують завершити в грудні 2018 року, необхідно близько 800 млн грн.

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Про це повідомив виконувач обов‘язків голови «Укрзалізниці» Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні уряд і особисто Володимир Гройсман доручили «Укрзалізниці» найважливіше завдання - до кінця року ми повинні побудувати лінію швидкісного залізничного сполучення з аеропортом «Бориспіль». Терміни стислі, але реальні - будівництво повинні почати не пізніше 1 червня, завершити - в грудні 2018 року», - написав він.

За даними на сторінці Кравцова, необхідний для реалізації проекту обсяг інвестицій становить 600-800 млн грн, з яких капітальні інвестиції становитимуть 720 млн грн. Так, на будівництво шляхопроводу планується спрямувати 450 млн грн, на будівництво шляху, платформи, реконструкцію контактної мережі й інше - 100 млн грн, на будівництво боксу депо - 70 млн грн, на технічне оновлення рейкових автобусів - 100 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабінет міністрів України підтримав будівництво лінії швидкісного залізничного сполучення з аеропортом «Бориспіль».