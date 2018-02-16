Lifecell перейшов від прибутку до збитку і скоротив кількість абонентів

Оператор lifecell в 2017 році отримав 504 млн грн чистого збитку проти 928 млн грн прибутку роком раніше.

Український оператор мобільного зв'язку lifecell в 2017 році отримав чистий збиток у розмірі 503,6 млн грн порівняно з чистим прибутком у розмірі 928,3 млрд грн в 2016 році.

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Про це йдеться у фінансовому звіті материнської компанії Turkcell за 2017 рік.

Згідно з повідомленням, у четвертому кварталі 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року lifecell збільшив чистий збиток у 2,9 раза – до 179,6 млн грн.

Також повідомляється, що виручка lifecell в 2017 році зросла на 0,8% - до 4,876 млрд грн. Виручка компанії в четвертому кварталі 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року скоротилася на 3,4% - до 1,269 млрд грн.

За даними материнської компанії Turkcell, показник EBITDA (прибуток до вирахування витрат зі сплати податків, відсотків і нарахованої амортизації) українського оператора в 2017 році зменшився на 2,2% - до 1,326 млрд грн. При цьому маржа EBITDA впала на 0,8 процентних пунктів - до 27,2%.

У жовтні-грудні 2017 року EBITDA оператора знизилася на 8,7% порівняно з аналогічним періодом 2016 року і склала 331,3 млн грн, в той час як маржа EBITDA зменшився на 1,5 процентних пункту – до 26,1%.

Також повідомляється, що кількість абонентів lifecell на кінець 2017 року скоротилася на 13% - до 8 млн. Кількість активних абонентів, які зробили хоча б один дзвінок протягом останніх трьох місяців, зменшилась на 10,5% - до 11,1 млн.

Показник ARPU (середня виручка на одного абонента) української компанії за підсумками 2017 року зріс на 8% - до 33,8 грн. При цьому показник MoU (середня щомісячна кількість використаних хвилин) скоротився на 7,9% - до 129,4 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, оператор мобільного зв'язку lifecell в 2016 році отримав 928,3 млн грн чистого прибутку проти 4,4 млрд грн збитку роком раніше.

31 січня 2018 року за результатами торгів «з голосу» lifecell став переможцемконкурсу на 4G-зв'язок в діапазоні 2600 МГц за першим і другим із семи лотів, запропонувавши за ліцензію 601,6 млн грн і 307,65 млн грн відповідно.

Оператор lifecell має намір запустити 4G-зв'язок на початку весни, після завершення необхідних процедур.