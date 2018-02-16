Авіакомпанія Georgian Airways з 6 квітня відкриє регулярні рейси з Харкова до Тбілісі

Вартість квитків в один бік без багажу стартує з 3 252 гривень (122 дол.), а в обидва боки - від 5 519 гривень (207 дол.).

Авіакомпанія Georgian Airways, базовий грузинський авіаперевізник, з 6 квітня цього року почне виконувати регулярні рейси з Харкова до Тбілісі, повідомила прес-служба аеропорту «Харків».

Згідно з повідомленням, польоти здійснюватимуться двічі на тиждень - по вівторках і суботах, а час у дорозі становитиме 2 години 20 хвилин.

Планується, що літак з Харкова відправлятиметься о 00:10, а прибуватиме до Тбілісі о 3:30. Зворотні рейси до Харкова виконуватимуться по понеділках і п'ятницях з вильотом з Тбілісі о 22:00 і приземленням у Харкові о 23:20.

Також, зазначається, що вартість квитків в один бік без багажу стартує з 3 252 гривень (122 дол.), а в обидва боки - від 5 519 гривень (207 дол.).

Довідка УНІАН. Авіакомпанія Georgian Airways була створена у вересні 1993 року під назвою «Airzena». У 2004 році авіакомпанія була перейменована в «Georgian Airways».

Флот авіакомпанії складається з середньомагістральних літаків Boeing 737 і Bombardier CRJ. Авіакомпанія базується в Тбіліському міжнародному аеропорту.

Міжнародний аеропорт «Харків» був реконструйований у рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Розмір нової злітно-посадкової смуги - 2500х45 м. Реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків» здійснена у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій бізнесмена Олександра Ярославського в проект становила 107,2 млн дол. (Аеровокзальний комплекс і прилегла територія).