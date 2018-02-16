Квитки на потяги подорожчають: в УЗ розповіли, скільки розраховують заробити і куди підуть гроші

Укрзалізниця" розраховує додатково отримати 700 млн грн - гроші підуть на оновлення рухомого складу.

Публічна акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" розраховує додатково отримати 700 млн грн від підвищення цін на пасажирські перевезення, які плануються 1 квітня і 1 жовтня, на 12%.

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Про це в коментарі УНІАН заявив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

"Ми ініціювали питання про підвищення цін на пасажирські перевезення двічі по 12% перед Мінінфраструктури. Плануємо сукупно за рік отримати додатково близько 700 млн грн і ці кошти спрямувати на оновлення рухомого складу", - сказав він.

Також, за словами Кравцова, перше підвищення цін планується 1 квітня, а друге - 1 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого компанія завила про плани до кінця 2018 року підвищити вартість пасажирських перевезень у два етапи - в цілому на 20-24%. Такий крок пояснюється збитковістю пасажирських перевезень.

На початку грудня 2017 року Кравцов озвучив плани «Укрзалізниці» на 2018 рік, згідно з якими цього року компанія планує придбати 60 і модернізувати 260 купейних вагонів.