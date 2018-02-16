Голова "Укрзалізниці" повідомив, за чиї гроші запускатимуть швидкісну електричку до «Борисполя»

За попередніми підрахунками, проект окупиться максимум за 10 років.

Публічна акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" будуватиме лінію швидкісного залізничного сполучення від вокзалу «Київ-Пасажирський" до аеропорту "Бориспіль", яка приблизно дорівнює вартості 600-700 млн грн, за власні кошти.

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Про це заявив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов у коментарі УНІАН.

"Ми плануємо на цей проект використовувати власні кошти "Укрзалізниці". Ми плануємо вкластися в 600-700 млн грн. У цю суму входять витрати на ремонт поїздів, які використовуватимуться на цій лінії", - сказав він.

За словами Кравцова, поїзди, які використовуватимуться на цій лінії, є у "Укрзалізниці", проте половина з них потребує ремонту.

"У нас у плані провести капітальний ремонт цих поїздів, хоча вони досить нові – менш як 10 років. Такі поїзди використовуються на маршруті Ковель - Хелм. Інше питання, чому вони стоять під парканом і не використовуються", - сказав він, зазначивши, що для забезпечення функціонування маршруту необхідно 4 поїзди, а у "Укрзалізниці" є 13 поїздів.

Також Кравцов повідомив, де зупинятиметься швидкісний поїзд у "Бориспіль".

"Початок маршруту буде від вокзалу «Київ-Пасажирський», далі пролягатиме через станцію «Дарниця» і «Видубичі» до терміналу D аеропорту "Бориспіль". Зараз є швидкісний шлях, який проходить через місто Бориспіль, і нам необхідно буде зробити примикання до нього, побудувати шляхопровід та станцію. Загальна відстань додаткового шляху - 5 км, і шляхопровід завдовжки 436 метрів", - сказав він.

Голова «Укрзалізниці» зазначив, що, за попередніми підрахунками, проект окупиться не більше ніж за 10 років. "Для пасажирських проектів це дуже хороший показник, оскільки пасажирські перевезення "Укрзалізниці" в більшості збиткові", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабінет міністрів України підтримав будівництво лінії швидкого залізничного сполучення з аеропортом "Бориспіль". Для будівництва цієї лінії необхідно близько 800 млн грн, а роботи планують закінчити в грудні 2018 року.

Україна в 2011-2012 роках досягла угод з Ексімбанком Китаю про фінансування ряду проектів. Згідно з умовами однієї з них, для реалізації національного проекту «Повітряний експрес» Ексімбанк Китаю мав надати Україні кредит у розмірі 372 млн дол. У вересні 2014 року керівництво Мінінфраструктури заявило, що під приводом реалізації проекту «Повітряний експрес», який курирував на той момент голова Держінвестпроекту Владислав Каськів, зникли 50 млн дол. кредиту. Після цього в міністерстві проект у первісному вигляді назвали «безперспективним» і почали переговори про його переформатування.

У жовтні минулого року прокуратура міста Києва через суд домоглася стягнення з комерційної структури «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» на користь держави в особі Міністерства інфраструктури України та держпідприємства «Повітряний експрес» понад 94 млн гривень кредитних коштів для реалізації проекту «Повітряний експрес».

Національний проект «Повітряний експрес» - це створення швидкісних пасажирських перевезень між ст. «Київ-Пасажирський» та міжнародним аеропортом "Бориспіль" і розвиток інфраструктури міжнародного аеропорту "Бориспіль".