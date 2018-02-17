У Києві після вчорашнього ДТП за участю двох маршруток перевірять всіх перевізників

Перевірятимуть не тільки дозволи та договори, а й дотримання норм і правил безпечного перевезення пасажирів.

Столична влада після вчорашньої ДТП за участі двох маршруток обіцяє провести жорсткі перевірки всіх міських перевізників й разі виявлення порушень застосовувати до них безкомпромісні санкції.

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Про це на своїй сторінці у Facebook заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

«11 постраждалих і травмованих пасажирів, двоє з яких потрапили до лікарні. Наслідки аварії за участю двох маршруток спонукають нас до жорстких перевірок усіх міських перевізників. Перевіримо не тільки дозволи та договори, хоча й «паперова» частина роботи має бути у порядку. Детально розглянемо, у першу чергу, те, як дотримуються транспортники норм і правил безпечного перевезення пасажирів», – наголосив Давтян.

За його словами, такі перевірки й зараз відбуваються регулярно, однак через аварію будуть посилені.

«Реакція буде миттєвою, а санкції – безкомпромісними. Ні форма власності, ні жоден інший чинник не матиме значення. Перевірці підлягатимуть і приватні, і комунальні перевізники. Адже безпека пасажирів – понад усе. Тих компаній, які цього не розуміють, ми змусимо піти з ринку», – підкреслив Давтян.

Як повідомляв УНІАН, учора, 16 лютого, на вулиці Олени Теліги у столиці зіткнулися два маршрутних таксі. Внаслідок ДТП постраждали 12 осіб, двох у тяжкому стані доправили до лікарні.