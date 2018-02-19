На кордоні з Росією застрягло 150 українських вантажівок

Більшість транспортних засобів повертаються до України, аби прямувати іншим маршрутом.

Близько 150 вантажних автомобілів скупчилися та на території пункту пропуску "Гоптівка" у Харківській області у зв’язку з тим, що Росія не пропускає їх через свій ПП "Нєхотєєвка".

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Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Сьогодні вранці черга вантажівок біля та на території пункту пропуску "Гоптівка" (Харківська область) складає близько 150 автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більшість транспортних засобів повертаються до України, аби прямувати іншим маршрутом.

У ДПС нагадали, що контрольні служби РФ не пропускають вантажівки через українсько-російський кордон в пункті пропуску "Нєхотєєвка" з 17 лютого. А на "неодноразові офіційні запити" російська сторона відповіді так і не надає.

"Як стало відомо від осіб, які прямують з Росії, пропуск вантажних транспортних засобів нібито не здійснюється через несправність обладнання для огляду вантажів", - йдеться в повідомленні.

Держприкордонслужба закликає водіїв, які планують перетнути українсько-російський кордон на даному напрямку, врахувати цю інформацію та обирати інший маршрут.