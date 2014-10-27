Вірменія відмовила окупованому Криму в прямих рейсах в Єреван

Заявка російської компанії «Грозний-Авіа» на здійснення прямих рейсів з окупованого Росією Сімферополя до Єревану відхилена.

Про це повідомило Головне управління цивільної авіації при уряді Республіки Вірменія, передає сімферопольський сайт "0652.ua".

За інформацією відомства, заявка відхилена через недоліки у поданих документах. Після їх усунення, заявка буде розглянута повторно, заявив прес-секретар головного управління цивільної авіації Вірменії Рубен Грдзелян.

У свою чергу колишній начальник цього управління Шаген Петросян підкреслив, рейси в Крим «негативно позначаться на міжнародному авторитеті Вірменії і навіть можуть призвести до санкцій».

Читайте такожМеркель: "Ми не бачимо можливості вести мову про скасування санкцій"Нагадаємо, 23 жовтня нелегітимний міністр транспорту анексованого Криму Анатолій Цуркін заявив, що рейси з Сімферополя до Єревану авіакомпанія «Грозний-Авіа» починає 16 листопада. Причому, польоти планувалося зробити регулярними - щотижня по неділях.