Росія не пропускає фури з України: заблоковано ще 2 пункти пропуску (фото)

Труднощі з проїздом вантажного автотранспорту через українсько-російський кордон спостерігаються в Сумській області та Харківській.

Труднощі з проїздом вантажного автотранспорту через українсько-російський кордон спостерігаються не тільки в Харківській області. У список проблемних потрапили пропускні пункти на Сумщині.

Так, вчора затримка щодо пропуску вантажівок спостерігалася в пункті пропуску «Катеринівка», а сьогодні і в пункті пропуску «Бачівськ», де вже зібралося близько 50 вантажівок.

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Як повідомляв УНІАН, близько 150 вантажних автомобілів скупчилися і на території пункту пропуску "Гоптівка" в Харківській області у зв'язку з тим, що Росія не пропускає їх через свій ПП "Нехотєєвка".