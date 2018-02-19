Росія не пропускає фури з України: заблоковано ще 2 пункти пропуску (фото)
13:58, 19 лютого 2018Транспорт/Звя'зок
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Труднощі з проїздом вантажного автотранспорту через українсько-російський кордон спостерігаються в Сумській області та Харківській.
Труднощі з проїздом вантажного автотранспорту через українсько-російський кордон спостерігаються не тільки в Харківській області. У список проблемних потрапили пропускні пункти на Сумщині.
Так, вчора затримка щодо пропуску вантажівок спостерігалася в пункті пропуску «Катеринівка», а сьогодні і в пункті пропуску «Бачівськ», де вже зібралося близько 50 вантажівок.
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Як повідомляв УНІАН, близько 150 вантажних автомобілів скупчилися і на території пункту пропуску "Гоптівка" в Харківській області у зв'язку з тим, що Росія не пропускає їх через свій ПП "Нехотєєвка".
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