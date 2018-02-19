"Укрзалізниця" запустила щоденні вагони Харків-Херсон

Зараз у складі групи вагонів, що курсують, один плацкартний і один купейний вагони.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" запустила щоденні безпересадочні вагони Харків-Херсон, які почнуть курсувати у двох потягах з сьогоднішнього дня, 19 лютого.

Читайте такожВ "Укрзалізниці" розповіли, коли подорожчають квитки

Про це повідомив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці в Twitter.

"З сьогоднішнього дня починає щоденне курсування група безпересадочних вагонів Харків-Херсон. Вагони курсують у складі поїздів 775/776 Харків-Київ і 765/766 Київ-Херсон. Це забезпечить щоденне пряме сполучення з Миколаєвом та Херсоном для мешканців міста Суми та Сумської області", - написав він.

У прес-службі "Укрзалізниці" зазначили, що зараз у складі групи вагонів - один плацкартний і один купейний вагони, а в разі збільшення пасажиропотоку, кількість вагонів теж буде збільшено.

Також у компанії нагадали, що, крім групи вагонів, між Харковом і Херсоном щодня курсує поїзд № 375 Харків - Херсон.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.