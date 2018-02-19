"Укрзалізниця" запустила щоденні вагони Харків-Херсон
Акціонерна компанія "Укрзалізниця" запустила щоденні безпересадочні вагони Харків-Херсон, які почнуть курсувати у двох потягах з сьогоднішнього дня, 19 лютого.
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Про це повідомив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці в Twitter.
"З сьогоднішнього дня починає щоденне курсування група безпересадочних вагонів Харків-Херсон. Вагони курсують у складі поїздів 775/776 Харків-Київ і 765/766 Київ-Херсон. Це забезпечить щоденне пряме сполучення з Миколаєвом та Херсоном для мешканців міста Суми та Сумської області", - написав він.
У прес-службі "Укрзалізниці" зазначили, що зараз у складі групи вагонів - один плацкартний і один купейний вагони, а в разі збільшення пасажиропотоку, кількість вагонів теж буде збільшено.
Також у компанії нагадали, що, крім групи вагонів, між Харковом і Херсоном щодня курсує поїзд № 375 Харків - Херсон.
Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації.
Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.
Відсьогодні починає щоденне курсування група безпересадочних вагонів Харків-Херсон. Вагони курсуватимуть у складі поїздів 775/776 Харків-Київ та 765/766 Київ-Херсон. Це забезпечить щоденне пряме сполучення із Миколаєвом та Херсоном для мешканців міста Суми та Сумської області.— Євген Кравцов (@Kravtsov_e) February 18, 2018