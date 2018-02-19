Ситуація на АЗС: бензин і дизпальне продовжують дешевшати

Ряд мереж АЗС за вихідні знизили ціни на пальне на 20-50 коп. за літр.

Ряд мереж АЗС з 16 по 19 лютого знизили ціни на бензини і дизельне пальне на 20-50 коп. за літр, повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

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За даними компанії, на АЗС під брендами Mango, Ultra ціни на паливо знизилися на 50 коп. за літр. На сьогодні бензин марки А–92 коштує 24,79 грн за літр, А-95 – 29,99 грн, А-95 «Преміум» – 30,99 грн і дизпальне – 27,49 грн.

Згідно з повідомленням, на заправках «Народна» бензини і дизпальне подешевшали на 30-35 коп. літр - до 28,30 грн (бензин А-92), 28,80 грн (А-95), 29,30 грн (А-95 «Преміум») і 26,75 грн (дизпальне).

Також наголошується, що компанія Avantage 7 знизила ціни на 39-45 коп. за літр - до 28 грн (бензин А-92), 28,50 грн (А-95), 29 грн (А-95 «Преміум»), 26,83 грн (дизпальне). Крім того, ціни впали на АЗС компаній «Укр-Петроль», Marshal, «Автотранс» і «Татнефть-АЗС-Україна».

Як повідомляв УНІАН, з серпня 2017 року по лютий 2018 року ціни на нафтопродукти зросли в середньому на п'ять і більше гривень за літр і досягли рекордних значень: бензин подорожчав до 30 грн за літр, а дизпальне до 28-29 грн за літр. За фактом значного і одночасного зростання цін Антимонопольний комітет почав розслідування, результати якого очікуються навесні цього року.

Великі мережі АЗС почали знижувати ціни лише з другого тижня лютого.