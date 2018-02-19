Україна подала в арбітраж ООН меморандум про порушення Росією Конвенції з морського права

Україна хоче домогтися підтвердження своїх прав у водах Чорного та Азовського морів та у Керченській протоці, а також зупинити крадіжку Росією українських ресурсів і отримати компенсацію за завдану шкоду.

Україна подала в Міжнародний трибунал Організації Об'єднаних Націй з морського права меморандум про порушення Росією Конвенції ООН з морського права.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"19 лютого Україна подала свій меморандум в арбітражному провадженні проти Російської Федерації за Конвенцією ООН з морського права. Меморандум доводить, що Російська Федерація порушила суверенні права України в Чорному та Азовському морях та у Керченській протоці", - сказано у повідомленні.

У МЗС зазначили, що починаючи з 2014 року, Російська Федерація незаконно позбавила Україну можливості здійснювати свою права морської держави, задля власних потреб експлуатує суверенні ресурси України, узурпувала права України регулювати власні морські території.

Читайте такожРосія припинить видобуток газу на захопленому шельфі в Чорному морі через суд із Україною - ЗМІ"Зухвало порушуючи міжнародне право, Російська Федерація викрадає енергетичні та рибні ресурси, які належать Україні і її народу, при цьому серед іншого завдає фізичної шкоди українським рибалкам, блокує захід суден в українські порти у зв’язку із незаконним будівництвом Керченського мосту", - наголошують українські дипломати.

Україна просить арбітражний трибунал припинити порушення Російською Федерацією Конвенції ООН з морського права та підтвердити права України в Чорному та Азовському морях та у Керченській протоці, в тому числі і зобов’язати Російську Федерацію поважати суверенні права України в своїх водах, зупинити крадіжку українських ресурсів, а також виплатити компенсацію за завдану шкоду.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що у вересні 2016 року Україна ініціювала арбітражне провадження проти Російської Федерації, яке розглядається в Гаазі арбітражним трибуналом, що складається з 5 осіб.

Також сказано, що Україна захищає свої права, грубо порушені Російською Федерацією, на всіх відповідних міжнародно-правових майданчиках, включаючи Міжнародний Суд ООН.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня 2016 року Україна ініціювала спір з РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права. В заяві МЗС наголошувалося, що офіційний Київ готовий довести в арбітражі, що Росія зухвало порушує суверенні права України користуватися гарантованими правами в своїх морських акваторіях та на континентальному шельфі у прилеглих до Криму морських зонах, в тому числі права на природні ресурси континентального шельфу.

Українська сторона мала до 19 лютого 2018 року надати в Міжнародний трибунал меморандум, який міститиме виклад всіх обставин, на які спирається позиція України, а також їх юридичне обґрунтування. Після цього у російської сторони буде три місяця, щоби підготувати та подати власні заперечення на український меморандум.

У МЗС очікують остаточного рішення міжнародного трибуналу щодо порушення Росією Конвенції ООН з морського права не раніше 2021 року.