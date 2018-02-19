Порошенко доручив Зеркаль судитися з Росією в Гаазі щодо порушення морського права

Президент повідомив, що економічним інтересам України завдано серйозної шкоди, зокрема, на території окупованого Криму.

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль представлятиме інтереси України в Міжнародному трибуналі Організації Об'єднаних Націй з морського права щодо порушення Росією Конвенції ООН з морського права

Про це повідомляє прес-служба президента України.

«Інтереси України мають належним чином бути захищені в Міжнародному Суді ООН», - підкреслив Петро Порошенко і підписав розпорядження щодо представництва України в розгляді питання в Міжнародному арбітражному суді щодо порушення Конвенції ООН з морського права 1982 року.

«Відповідно до цього документу захищати інтереси нашої країни буде заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль», - йдеться в повідомленні.

При цьому президент відзначив роль команди кращих фахівців для підготовки та забезпечення цих судових позовів, яка активно і наполегливо продовжує свою роботу.

«Сьогодні - черговий етап. Ми підготували розпорядження про представництво України в розгляді Арбітражним трибуналом Конвенції ООН з морського права по абсолютно чіткій позиції захисту інтересів України у зв’язку з порушення Російською Федерацією суверенних прав України в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці», - підкреслив глава держави.

Читайте такожУкраїна подала в арбітраж ООН меморандум про порушення Росією Конвенції з морського праваПри цьому Порошенко зазначив, що економічним інтересам України завдано серйозної шкоди, зокрема, на території тимчасово окупованого Криму ведеться незаконний видобуток корисних копалин, спричиняються суттєві негативні екологічні, інфраструктурні, транспортні наслідки будівництвом Керченського мосту без дозволу України.

Президент окремо підкреслив, що «не йдеться про розгляд питання українського суверенітету над Кримом»: «Це питання тверде, беззастережне і ніхто його під сумнів не ставить. Мова йде про те, що ми маємо захищати на кожному напрямку економічні інтереси Української держави, а також приватних інвесторів, чия власність в Криму була конфіскована».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 лютого, Україна подала в Міжнародний трибунал Організації ООНб' з морського права меморандум про порушення Росією Конвенції з морського права.

14 вересня 2016 року Україна ініціювала спір з РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права. В заяві МЗС наголошувалося, що офіційний Київ готовий довести в арбітражі, що Росія зухвало порушує суверенні права України користуватися гарантованими правами в своїх морських акваторіях та на континентальному шельфі у прилеглих до Криму морських зонах, в тому числі права на природні ресурси континентального шельфу.

Українська сторона мала до 19 лютого 2018 року надати в Міжнародний трибунал меморандум, який міститиме виклад всіх обставин, на які спирається позиція України, а також їхнє юридичне обґрунтування. Після цього у російської сторони буде три місяця, щоб підготувати та подати власні заперечення на український меморандум.

В МЗС очікують остаточного рішення Міжнародного трибуналу щодо порушення Росією Конвенції ООН з морського права не раніше 2021 року.